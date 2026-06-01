Polizei Dortmund

POL-DO: Minderjährige mit gestohlenem Mercedes in Dortmund gestoppt - Haftbefehle vollstreckt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0440

Während einer Streifenfahrt kontrollierten die eingesetzten Polizeikräfte am frühen Samstagmorgen (30. Mai) einen Pkw mit fünf minderjährigen Insassen und stellten dabei ein gestohlenes Auto und mehrere Handys sicher.

Gegen 05:30 Uhr fiel den eingesetzten Polizeibeamten im Bereich der Leopoldstraße / Mallinckrodtstraße ein weißer Mercedes-Benz auf. Als diese den Pkw und den Fahrer kontrollieren wollten, ignorierte der Fahrer zunächst die Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt kurzfristig fort, stoppte jedoch die Fahrt auf der Schillerstraße. Während der Fahrt beobachteten die Beamten Bewegungen im Fahrzeuginneren. Der Fahrer wechselte vom Fahrersitz auf die Rückbank und versuchte offenbar seine Fahrereigenschaft zu verschleiern. Die Einsatzkräfte identifizierten den tatsächlichen Fahrer dennoch zweifelsfrei als einen 14-Jährigen. Eine Fahrerlaubnis konnte dieser demnach nicht vorweisen.

Die Überprüfung des Kennzeichens ergab zudem, dass der Wagen wenige Tage zuvor bei einem Einbruch in eine Kfz-Werkstatt in Bochum gestohlen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die unbekannten Täter ein Bürofenster ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten zwei Kundenfahrzeuge und die jeweiligen Autoschlüssel vom dortigen Firmengelände.

Die Jugendlichen sind bereits wegen ähnlicher Delikte polizeilich bekannt. Ferner ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass auch der 17-jährige Mitfahrer das Auto zuvor ebenfalls fuhr. Auch dieser ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Beamten brachten die Jugendlichen zwecks Identifizierung zur Polizeiwache Nord. Darüber hinaus stellten sie den Mercedes-Benz und mehrere Handys sicher. Entsprechende Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sind eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten die Minderjährigen an ihre Erziehungsberechtigen.

Im Zuge der Benachrichtigung erschien die Mutter eines Jugendlichen auf der Polizeiwache. Bei der Überprüfung ihrer Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen die Frau mehrere Haftbefehle vorlagen. Die Frau beglich die geforderten Geldbeträge, sodass die Haftbefehle vollstreckt werden konnten.

Die Ermittlungen in Verbindung mit dem Einbruch dauern noch an.

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