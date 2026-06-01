Polizei Dortmund

POL-DO: Hammer Klimacamp - Polizei zieht eine positive Bilanz zu Versammlungslagen der letzten Tage in Hamm

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0438

Nach einer intensiven Woche zieht die Polizei Dortmund eine grundsätzlich positive Bilanz zum polizeilichen Einsatz rund um das Klimacamp in Hamm.

Nach akribischen Vorbereitungen war die Polizei bereits zu einem frühen Zeitpunkt mit dem Ziel, die Sicherheit der Versammlung zu gewährleisten und die Beeinträchtigungen der Hammer Bürgerinnen und Bürger so gering wie möglich zu halten, mit vielen Kräften im Einsatz. Die Folgetage, die vom Aufbau des Camps geprägt waren, verliefen aus Sicht der Polizei störungsfrei. Im Klimacamp war von Tag zu Tag ein größerer Zulauf von Versammlungsteilnehmenden festzustellen, die mit Bussen und öffentlichen Verkehrsmitteln aus ganz Deutschland, aber auch aus europäischen Nachbarländern anreisten.

Am 29. Mai 2026 kam es erstmals zu mehreren gezielten Aktionen und nicht angezeigten Versammlungen durch teils klimaaktivistische Gruppen, unter anderem in Gelsenkirchen, Hamm, Mülheim an der Ruhr und Voerde. Die Polizei war umgehend mit vielen Einsatzkräften an den einzelnen Aktions- und Versammlungsorten, sodass Schäden an kritischer Infrastruktur verhindert und die Beeinträchtigungen so gering wie möglich gehalten werden konnten. In diesem Zusammenhang kam es zu zahlreichen Ingewahrsamnahmen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6284335 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6284807 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6284827

Am 30. Mai 2026 fand unter dem Motto "Zukunft statt Gas - Energiewende verteidigen", die größte Versammlung der Einsatzwoche in Form eines Aufzugs statt. Die Polizei führte diesen Einsatz mit vielen Einsatzkräften durch. Die Versammlung verlief weitestgehend störungsfrei. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen blieben aus.

Weitere Informationen zu diesem Einsatztag der Polizei finden Sie unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6284933

Bereits in den frühen Morgenstunden des 31.05.2026 begann der Abbau des Klimacamps und die Abreise der Versammlungsteilnehmenden, die dort über Nacht geblieben waren. In den frühen Nachmittagsstunden war die Versammlungsfläche im Lippepark schon größtenteils frei. Einige wenige Teilnehmende verblieben noch der Fläche. Der Abbau geht weiter und wird nach derzeitigem Informationsstand bis spätestens Dienstag abgeschlossen sein. Bislang verlief die Heimreise, als auch der Abbau störungsfrei und ohne Vorkommnisse.

Nach mehr als einer Woche zieht der Einsatzleiter, Polizeidirektor Stefan Schacht, eine grundsätzlich positive Bilanz zum Polizeieinsatz rund um das Klimacamp in Hamm: "Uns war bewusst, dass wir für diesen Einsatz eine große Anzahl von Kolleginnen und Kollegen aus dem ganzen Land benötigen würden. Im Ergebnis können wir nun feststellen, dass die Versammlungstage größtenteils friedlich verlaufen sind. Mein Dank richtet sich an alle beteiligten Organisationen, an die Bürgerinnen und Bürger in Hamm und insbesondere an die eingesetzten Kräfte der Polizei NRW. Gemeinsam hat jeder seinen Teil dazu beigetragen, dass wir nun am Ende dieses Einsatzes diese positive Bilanz ziehen können."

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6264295

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