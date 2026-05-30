Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einsatz mit Klimaaktivisten beendet

Gelsenkirchen (ots)

Mit einem Großaufgebot war die Polizei Gelsenkirchen am Freitag, 29. Mai 2026, rund um ein Kraftwerk im Stadtteil Scholven im Einsatz, nachdem Klimaaktivisten sich unrechtmäßig Zugang zu dem Gelände verschafft hatten.

Hierzu berichtete die Polizei bereits:

Abschließend zieht die Polizei folgende Bilanz:

Im Verlauf des Einsatzes leitete die Polizei dabei insgesamt 258 Strafverfahren ein, unter anderem wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Zudem wurden diverse Gegenstände unter anderem Pyrotechnik sichergestellt.

Der Einsatz, der in Verbindung zu einem von Demonstranten eingerichteten Klimacamp in Hamm steht, konnte schließlich nach 24 Uhr beendet werden. Die Ermittlungen dauern an.

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