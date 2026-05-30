Polizei Dortmund

POL-DO: Versammlungen am 30.05. in Hamm: Informationen zum heutigen Einsatzgeschehen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0430

Auch am heutigen Samstag (30.05.) finden in Hamm wieder Versammlungen statt, die im Zusammenhang mit dem Klimacamp stehen. Die Polizei ist erneut mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, um den Schutz aller Beteiligten und Unbeteiligten sicherzustellen.

Weitere Informationen zum Klimacamp in Hamm finden Sie in den folgenden Pressemitteilungen:

https://dortmund.polizei.nrw/presse/hammer-klimacamp-polizei-will-beeintraechtigungen-fuer-hammer-buergerinnen-und-buerger-so-gering-wie-moeglich-halten

https://dortmund.polizei.nrw/presse/hammer-klimacamp-folgemeldung-mit-weiteren-informationen-fuer-buergerinnen-und-buerger

Die größte Versammlung findet in Form eines Aufzugs unter dem Motto "Zukunft statt Gas - Energiewende verteidigen" statt. Der Versammlungsanzeigende hat für diese Versammlung eine vierstellige Teilnehmendenzahl angemeldet. Um 12 Uhr findet die Auftaktkundgebung an der Hammer Straße / Am Lausbach statt. Anschließend laufen die Teilnehmenden über die Wittekindstraße in Richtung Osten. Danach geht es über die Strackstraße und einen Fußweg in Richtung der Rollsport-Trainingsstrecke weiter, wo eine Abschlusskundgebung geplant ist.

Im Bereich der Aufzugsstrecke kann es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die Polizei bittet alle ortskundigen Verkehrsteilnehmenden, den Bereich weiträumig zu umfahren. Aktuelle Informationen rund um die Versammlung veröffentlicht die Polizei Dortmund auf ihren Social Media Kanälen bei Facebook, WhatsApp und X.

Die Polizei Dortmund hat ein Bürgertelefon eingerichtet. Dieses ist unter der Telefonnummer 0231/132-5555 erreichbar. Rund um die Aufzugsstrecke sind außerdem die Teams Kommunikation für alle Anliegen der Bürgerinnen und Bürger ansprechbar.

Die Polizei unterstützt alle friedlichen Versammlungsteilnehmenden bei der Ausübung ihrer Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Bei Straftaten werden die Einsatzkräfte weiterhin konsequent einschreiten. Die Polizei appelliert:

- Demonstrieren Sie friedlich und nutzen sie die Chancen der Meinungsfreiheit, die unsere Demokratie bietet. - Unterstützen Sie die Polizei bei der Gewährleistung eines friedlichen Verlaufs. - Folgen Sie den Weisungen der eingesetzten Kolleginnen und Kollegen. - Die eigene Identität zu verschleiern ist bei Demonstrationen nicht zulässig; es gilt das "Vermummungsverbot". - Waffen oder gefährliche Gegenstände sowie Schutzbewaffnung dürfen bei Versammlungen nicht mitgeführt werden. - Verhinderungsblockaden und Gewalt sind nicht vom Versammlungsrecht gedeckt. Wir sind verpflichtet, einzuschreiten und werden das konsequent tun.

Diese Verstöße stellen eine Straftat nach dem Versammlungsgesetz dar.

Hinweis für Medienvertreter: Die Polizei Dortmund ist auch heute mit mobilen Pressestellen vor Ort. Telefonische Auskünfte rund um das Klima-Camp in Hamm erhalten Sie unter der 0231/132-1918.

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