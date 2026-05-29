Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern einer Überwachungskamera nach einem Diebstahl

Betrug zum Nachteil einer älteren Frau

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0428

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung und mit Beschluss des Amtsgericht Dortmund sucht die Polizei Dortmund nach dem bislang unbekannten Trickbetrüger. Die Überwachungsbilder sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/205114

Der Tatverdächtige entwendete am 31. Juli 2025 zwischen 10:30 Uhr und 10:45 Uhr die EC-Karte einer 78-jährigen Frau. Mit der EC-Karte hob er Bargeld vom Konto der Geschädigten ab. Weitere zwei Mal bezahlte er mit der EC-Karte.

Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen auf den Bildern machen?

Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231/132-7441.

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