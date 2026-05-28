Polizei Dortmund

POL-DO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: Vermisste 79-jährige Seniorin aus Dortmund-Eving wurde gefunden

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0427

Wie berichtet, verließ die 79-jährige Seniorin am Mittwoch, den 27.05.2026, um ca. 16:30 Uhr, ihre Wohnanschrift (Seniorenzentrum Zeche Minister Stein in Dortmund-Eving) fußläufig in unbekannte Richtung und kehrte seitdem nicht mehr dorthin zurück. (Lfd.: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6283869).

Die 79-Jährige konnte zwischenzeitlich angetroffen werden.

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