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Polizei Dortmund

POL-DO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: Vermisste 79-jährige Seniorin aus Dortmund-Eving wurde gefunden

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0427

Wie berichtet, verließ die 79-jährige Seniorin am Mittwoch, den 27.05.2026, um ca. 16:30 Uhr, ihre Wohnanschrift (Seniorenzentrum Zeche Minister Stein in Dortmund-Eving) fußläufig in unbekannte Richtung und kehrte seitdem nicht mehr dorthin zurück. (Lfd.: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6283869).

Die 79-Jährige konnte zwischenzeitlich angetroffen werden.

Wir bitten Medienschaffende darum, die veröffentlichten Fotos nicht mehr zu verwenden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Bartosch Waldowski
Telefon: 0231/132-1023
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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