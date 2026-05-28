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Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten, 79-jährigen Seniorin aus Dortmund-Eving

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0424

Am Mittwoch, den 27.05.2026, um ca. 16:30 Uhr, verließ die 79-jährige Seniorin ihre Wohnanschrift (Seniorenzentrum Zeche Minister Stein in Dortmund-Eving) fußläufig in unbekannte Richtung und kehrte seitdem nicht mehr dorthin zurück.

Die 79-Jährige ist weder zeitlich noch örtlich orientiert. Auf Nachfrage ist es ihr auch nicht mehr möglich, ihren eigenen Namen zu nennen. Gleichwohl ist sie körperlich ausreichend mobil, um sich fußläufig problemlos fortbewegen zu können.

Aufgrund einer fortgeschrittenen Demenzerkrankung ist davon auszugehen, dass sie von sich aus anderen Personen nicht auf ihre Situation aufmerksam macht oder um Hilfe bittet. Vor dem Hintergrund kann eine konkrete Eigengefährdung angenommen werden.

Die Seniorin wird wie folgt beschrieben:

   - 79 Jahre alt
   - Ca. 155 cm
   - Schlanke Statur
   - Blonde, schulterlange Perücke
   - Vermutlich bekleidet mit einem rosa/beigen Langarmshirt, einer 
     dunklen Hose sowie beigen Sandalen.

Bilder der Seniorin finden Sie im Fahndungsportal unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/204991

Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231/132-7441.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Bartosch Waldowski
Telefon: 0231/132-1023
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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