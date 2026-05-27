Polizei Dortmund

POL-DO: Radfahrerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0421

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (27. Mai 2026) gegen 13:05 Uhr auf der Emscherallee in Dortmund ist eine 42-jährige Radfahrerin lebensgefährlich verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 27-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine, von der Lindberghstraße nach rechts auf die Emscherallee abzubiegen. Dabei übersah er aus bislang ungeklärter Ursache die rechts neben ihm fahrende 42-jährige Radfahrerin.

Durch die Kollision stürzte die Radfahrerin. Nach derzeitigem Stand erlitt sie dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Eine zufällig anwesende Ärztin sowie eine Krankenschwester leisteten unmittelbar Erste Hilfe und versorgten die Verletzte bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Rettungskräfte transportierten die 42-Jährige Dortmunderin anschließend in ein Krankenhaus.

Zur Unfallaufnahme und zur Sicherung der Spuren wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Dortmund eingesetzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte die Emscherallee. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und Staubildungen im Umfeld.

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