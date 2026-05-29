Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugenaufruf nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem E-Scooter - E-Scooter-Fahrer flüchtet

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0427

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend (21.05.) auf der Schützenstraße sucht die Polizei Dortmund einen bislang unbekannten E-Scooter-Fahrer und Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am Donnerstagabend (21.05.) gegen 20:25 Uhr, auf dem Radweg der Schützenstraße in Höhe der Hausnummer 90 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem E-Scooter. In Höhe der Hausnummer 90 kamen dem Radfahrer mehrere Jugendliche auf E-Scootern entgegen. Die Gruppe nutzte den Radweg dabei entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung.

Der Radfahrer wich zunächst einem aus und kollidierte dann mit dem unbekannten, flüchtigen Fahrer und stürzte. Bei dem Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht. Der unbekannt E-Scooter-Fahrer setzte seine Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle.

Der gesuchte E-Scooter-Fahrer konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - westasiatischer Phänotypus - 14 bis 17 Jahre alt - ca. 160 cm groß - mittelanges schwarzes Haar - leichter Bartwuchs

Zur Unfallzeit trug er ein weißes T-Shirt mit einem Aufdruck. Nach Angaben des Radfahrers nutzte er einen E-Scooter mit dem Versicherungskennzeichen 565 ITG.

Die Polizei Dortmund sucht nun weitere Zeugen die den Unfall beobachtet haben und möglicherweise entscheidende Hinweise zum Fahrer oder Angaben zu den beteiligten Jugendlichen geben können.

Hinweisgeber melden sich bitte telefonisch bei der Polizeiwache Dortmund Nord unter 0231/132-2321 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

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