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Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf dem Wickeder Hellweg

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0436

Die Polizei Dortmund sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall mit Flucht am Mittwoch, den 24. Mai 2026, auf dem Wickeder Hellweg (Höhe Hausnummer 113) in Dortmund. Ein Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich.

Der 28-jährige Fahrradfahrer (aus Velbert) fuhr gegen 11:15 Uhr mit seinem Rennrad auf dem Wickeder Hellweg in Richtung Osten. Nach ersten Ermittlungen, überholte ihn ein bisher unbekannter Autofahrer und fuhr dabei anschließend zu nah an den Mann aus Velbert. Um eine Kollision mit dem Pkw zu vermeiden, wich er nach rechts aus und geriet in die Schienen der Straßenbahn. Dort stürzte er und verletzte sich leicht.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen die Angaben zu dem flüchtigen Pkw und dessen Fahrer machen können. Nach Aussagen des Fahrradfahrers handelt es sich bei dem Autofahrer um einen Mann mit kurzen Haaren, welcher ein schwarzes Auto fuhr.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Asseln unter Tel.: 0231/132-3721.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Carina Dupont
Telefon: 0231/132-1037
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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