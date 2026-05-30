Polizei Dortmund

POL-DO: Unfall auf der A2 bei Hamm-Uentrop nach Falschfahrt - 34 - Jähriger verstorben

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0433

Am Samstag (30.05., 01:13 Uhr) ist es auf der Autobahn 2 in Richtung Hannover auf Höhe der Anschlussstelle Hamm-Uentrop zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 34-jähriger Mann aus Wuppertal tödlich verletzt wurde.

Zur Ereigniszeit meldeten mehrere Personen einen Falschfahrer, der auf der Richtungsfahrbahn Hannover unterwegs war. Auf Höhe der Anschlussstelle Hamm-Uentrop kollidierte das Auto des Falschfahrers frontal mit einem LKW. Der Mann aus Wuppertal erlitt dadurch schwere Verletzungen und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld hat die Spuren am Unfallort für die Rekonstruktion des Unfallhergangs aufgenommen. Die Ermittlungen, insbesondere warum es zu einer Falschfahrt kam, dauern an.

In Richtung Hannover war die Autobahn während der Unfallaufnahme gesperrt.

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