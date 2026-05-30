Polizei Dortmund

POL-DO: Drei Personen nach Angriff mit Messer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0432

Am Samstagmorgen (30.05., 03.58 Uhr) ist es in der Hansastraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Dabei wurden drei Männer mit einem Messer verletzt, zwei davon schwer. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zunächst innerhalbe einer Diskothek zwischen der Lütge Brückstraße dem Bissenkamp zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen. Diese verlagerte sich im späteren Verlauf auf die Straße. Dort griff ein bislang unbekannter Täter die Männer im Alter von 17, 19 und 20 Jahren mit einem Messer an. Die beiden jüngeren Dortmunder wurden schwer, der ältere leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzten in Krankenhäuser. Eine Lebensgefahr bestand nicht.

Die Polizei schätzt dem Sachverhalt als gefährliche Körperverletzung ein und ist nun auf der Suche nach dem unbekannten Tatverdächtigen sowie möglichen Zeugen. Hinweise nimmt die Kriminalwache unter der Rufnummer 0231/132-7441 entgegen.

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