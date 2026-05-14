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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - 21-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Papenburg (ots)

Gestern Abend kam es um 22:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B70. Ein 21-jähriger Fahrer eines Audi A3 befuhr die Straße aus Aschendorf kommend in Richtung Papenburg als er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich und kam im Seitenraum der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Der 21-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren Untenende und Aschendorf befreit. Mit schweren Verletzungen wurde er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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