Polizei Dortmund

POL-DO: Hammer Klimacamp - Versammlungen am Samstag verlaufen überwiegend friedlich

Dortmund (ots)

Im Zusammenhang mit dem Hammer Klimacamp fanden am Samstag (30.05.) mehrere Versammlungen in Hamm statt. Weitere Informationen finden Sie in der veröffentlichten Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6284933 Gegen 07:30 Uhr beabsichtigten ca. 300 Personen das Klimacamp fußläufig zu verlassen. Sie waren vermummt, trugen weiße Maleranzüge und führten eingerollte Banner und Rucksäcke mit sich. Die Polizei Dortmund wertete dies als unangemeldete Versammlung in Form eines Aufzugs und stoppte diesen. Die Einsatzkräfte bildeten zu diesem Zweck eine Polizeikette, die die Versammlungsteilnehmenden zu durchbrechen versuchten. Dabei wurden zwei Polizeibeamte verletzt. Einer der Beamten konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen. Im weiteren Verlauf führte die Versammlung über die Dortmunder Straße und Johannes-Rau-Straße zum Freundschaftskreisel. Auf dem Weg pausierte die Versammlung unter stetigem Schutz der Polizeikräfte mehrfach. Zum Schutz Kritischer Infrastruktur musste die Polizei eine spontane Änderung der Wegstrecke ablehnen, bevor die Versammlungsteilnehmenden eine alternative Route wählten. 120 Personen schlossen sich im Anschluss der Versammlung "Zukunft statt Gas" an. Ca. 180 Teilnehmende begaben sich auf dem direkten Weg zurück ins Klimacamp, wo sie gegen 14:30 Uhr eintrafen. Um 10:00 Uhr fand zudem eine angemeldete Mahnwache am Hammer Hauptbahnhof unter dem Thema "Klimagerechtigkeit statt fossilem Gas" mit in der Spitze sieben Personen statt. Die Veranstaltung endete wie angezeigt und störungsfrei um 18 Uhr. Eine weitere Versammlung in Form eines Aufzuges führte vom Klimacamp mit ca. 1080 Teilnehmenden bis zur Kreuzung Hammer Straße / Wittekindstraße und schloss sich dort der größten Versammlung von Fridays For Future an. Die Versammlung von Fridays For Future begann ab 12 Uhr wie geplant in Form eines Aufzugs von der Kreuzung Hammer Straße / Am Lausbach über die Wittekindstraße bis zur Rollsport-Trainingsstrecke Radbod unter dem Thema "Zukunft statt Gas - Energiewende verteidigen". Gegen 13:05 Uhr setzte sich der Aufzug mit circa 1700 Teilnehmenden in Bewegung, der im weiteren Verlauf auf rund 2700 Personen aufwuchs. Der Platz der Abschlusskundgebung an der Rollsport-Trainingsstrecke in Hamm wurde gegen 15:10 Uhr erreicht. Der Versammlungsleiter beendete die Versammlung dort gegen 17:00 Uhr. Die Polizei musste zur Sicherheit aller Teilnehmenden und Unbeteiligten rund um das Versammlungsgeschehen zeitweise einzelne Straßen sperren. Dadurch kam es zu entsprechenden temporären Verkehrsbeeinträchtigungen. Am Samstag setzte die Polizei außerdem wieder speziell geschulte Kommunikationsteams ein, die losgelöst von den Einsatzmaßnahmen zahlreiche Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern führten. Insgesamt verliefen die Versammlungen weitestgehend störungsfrei. Die Polizei Dortmund zieht für den heutigen Tag ein positives Fazit zum Einsatzgeschehen.

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