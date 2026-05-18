Feuerwehr München

FW-M: Wochenendrückblick der Feuerwehr München für den 15. Mai bis 17. Mai 2026

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München (ots)

Samstag, 16. Mai 2026; 11.58 Uhr - Eichelhäher in Taubennetz gefangen Nymphenburger Straße (Neuhausen)

Kurz vor Mittag ist es am Samstag in Neuhausen-Nymphenburg zu einem Tierrettungseinsatz gekommen. Ein Eichelhäher hatte sich in einem Taubennetz verfangen. Zusammen mit der Polizei konnte die Feuerwehr das unverletzte Tier aus seiner misslichen Lage befreien.

Um 11.58 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle der Stadt München durch die Polizei über den in Not geratenen Vogel verständigt und entsendete ein Kleinalarmfahrzeug. Die Besatzung musste aufgrund der schwierigen Zugänglichkeit zunächst ein Löschfahrzeug nachfordern, das mit einer Schiebleiter das Erreichen des Tieres im Innenhof eines Mehrfamilienhauses ermöglichte. Die Einsatzkräfte schneideten den in etwa zehn Metern Höhe befindlichen Vogel aus dem Netz großflächig heraus und trugen ihn über die Leiter nach unten. Am Boden angekommen entfernten die Feuerwehr und die Polizei zusammen die letzten Netzreste.

Durch die erfolgreiche Zusammenarbeit von Feuerwehr und Polizei konnte das Tier unverletzt wieder in die Freiheit entlassen werden.

Sonntag, 17. Mai 2026; 10.57 Uhr - Pkw nach Verkehrsunfall in Bushaltestelle geschleudert Heltauer Straße (Am Moosfeld)

Am Sonntagvormittag hat sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der Kreuzung der Heltauer Straße Ecke Schatzbogen ereignet. Ein Fahrzeug wurde in Folge des Unfalls in die dortige Bushaltestelle geschleudert und zerstörte diese.

Gegen 10.57 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle über die Polizei ein Verkehrsunfall im Stadtteil Am Moosfeld gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits alle Insassen die Fahrzeuge verlassen und wurden durch den Rettungsdienst betreut. Infolge des Unfalls war ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Bushaltestellenhäuschen kollidiert. Hierbei wurde ein Stromverteilerkasten beschädigt, wodurch Kabel freilagen und zur Abschaltung des Stroms die Stadtwerke nachgefordert werden mussten. Im Einsatzverlauf wurde die Unfallstelle gesichert sowie die freigelegten Stromkabel gegen Berühren geschützt. Darüber hinaus wurde im Nachgang die Fahrbahn gereinigt und die Glasscherben des Bushäuschens beseitigt.

Zur Unfallursache und Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Daten vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Während des Einsatzes kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Sonntag, 17. Mai 2026; 14.33 Uhr - Brand in Wohnung Warthestraße (Denning)

Im Stadtteil Denning ist es Sonntagnachmittag zu einem Brand in einer Wohnung gekommen. Durch das schnelle Eingreifen der Münchner Feuerwehren konnte Schlimmeres verhindert werden.

Um 14.33 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einer Rauchentwicklung im Gebäude in die Warthestraße alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus war es im zweiten Obergeschoss zu einem Kleinbrand gekommen. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür gewaltsam und ging mit zwei Trupps unter Atemschutz und einem C-Hohlstrahlrohr in die Räume vor. Eine brennende Matratze konnte schnell als Brandursache lokalisiert und abgelöscht werden.

Im Anschluss wurde die leere Wohnung belüftet und die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Über die Schadenshöhe liegen der Feuerwehr keine Informationen vor.

(plo)

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