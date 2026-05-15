Feuerwehr München

FW-M: Starke Verrauchung durch brennende Holzspäne (Neuhausen)

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München (ots)

Freitag, 15. Mai 2026, 9.24 Uhr

Freddie-Mercury-Straße

Am Freitagvormittag ist die Feuerwehr München zu einem Brand in einer Schreinerei alarmiert worden. In einem holzverarbeitenden Bereich eines Bürogebäudes ist es im Spänebunker einer Absaugungsanlage zu einer Flammenbildung gekommen.

Um 9.24 Uhr ging bei der Integrierte Leitstelle der Brandmeldealarm ein. Die ersten Einsatzkräfte stellten bei Eintreffen sofort eine Rauchentwicklung fest und alarmierten umgehend weitere Einheiten nach.

Der zügige Aufbau einer Löschwasserbereitstellung ermöglichte anschließend das sofortige Vorgehen mehrere Trupps unter schweren Atemschutz. Die Feuerwehrleute identifizierten einen brennenden Spänebunker im Erdgeschoss als Brandursache und beförderten diesen nach draußen. Dadurch konnten ein gezieltes Ablöschen der entflammten Holzspäne durchgeführt sowie eine weitere Verrauchung des Gebäudes verhindert werden.

Parallel kontrollierten weitere Einheiten das restliche Gebäude. Sowohl im ersten wie auch im zweiten und dritten Obergeschoss wurde eine leichte Rauchausbreitung festgestellt. Die Einsatzkräfte entschieden sich daher für gezielte Entrauchungsmaßnahmen. Gegen Mittag konnte die Feuerwehr das Gebäude an den Betreiber übergeben und die Einsatzstelle verlassen.

Zu Personenschäden kam es bei dem Einsatz nicht. Über die Brandursache sowie der Höhe der Schadenssumme liegen der Feuerwehr keine Informationen vor.

(plo)

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