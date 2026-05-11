Feuerwehr München

FW-M: Wochenendrückblick der Feuerwehr München für den 8. bis 10. Mai 2026

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München (ots)

Samstag, 9. Mai 2026; 2.39 Uhr - Grillstation in Flammen Graßweg (Sendling)

Zum Brand einer Grillstation einer Sportgaststätte ist es Samstagnacht in Sendling gekommen.

Um 2.39 Uhr wurde die Feuerwehr München in den Graßweg zu einer brennenden Gartenhütte gerufen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte den Vollbrand eines Grillunterstandes fest, welcher direkt neben einer Gaststätte stand und drohte, auf das Gebäude überzugreifen. Zwei Trupps mit Hohlstrahlrohren unter Atemschutz konnten die Flammen schnell niederschlagen. Die Gaststätte konnte vor Schaden geschützt werden. Die anschließenden Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden.

Durch die massive Flammenbildung wurde die Grillstation komplett zerstört. Zur Brandursache sowie zur Höhe der Schadenssumme liegen der Feuerwehr keine Informationen vor.

Samstag, 9. Mai 2026; 9.44 Uhr - Leblose Person aus Isar geborgen Isar (Ludwigsbrücke)

Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst wurde Samstagvormittag zur Ludwigsbrücke alarmiert. Über die Polizei war eine Person im Wasser gemeldet worden.

Der Alarm ging um 9.44 Uhr bei der Integrierten Leitstelle ein: Eine leblose Person befände sich im Wasser auf Höhe der Ludwigsbrücke. Die Ersteintreffenden Einheiten fanden einen jungen Mann mittig unter der Brücke unter Wasser liegend mit sicheren Todeszeichen auf.

Der Einsatzführungsdienst reduzierte daraufhin das Aufgebot an Feuerwehr und Rettungsdienst und veranlasste in Absprache mit der Polizei die Bergung der Leiche mittels einer Drehleiter. Hierfür wurde der Verkehr im Bereich der Ludwigsbrücke kurzzeitig gesperrt.

Bei der Leiche handelte es sich um einen 19-jährigen Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit aus München. Zur Todesursache liegen der Feuerwehr keine Informationen vor. Das Kommissariat 12 der Polizei hat die Ermittlung aufgenommen.

Sonntag, 10. Mai 2026; 15.27 Uhr - Mehrere Verletzte nach Auffahrunfall Brudermühlbrücke (Sendling)

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr München sind am Sonntagnachmittag in den Stadtteil Sendling alarmiert worden. Dort war es auf der Brudermühlbrücke zu einem Auffahrunfall mit mehreren Verletzten gekommen.

Bei Eintreffen der Feuerwehr waren bereits Einheiten des Rettungsdienstes vor Ort und übernahmen erste Maßnahmen zur Sichtung und Behandlung der verletzten Personen. Die Feuerwehr unterstütze bei der Betreuung der Verunfallten und sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab. Zwei der drei Fahrbahnen in Fahrtrichtung Sendling wurden gesperrt.

Insgesamt waren drei PKWs beteiligt. Fünf Personen wurden bei dem Unfall verletzt, wovon zwei durch den Rettungsdienst zur Abklärung in Münchner Kliniken gefahren wurden.

Durch Aufstreuen von Bindemittel und Abräumen der Trümmerteile säuberten die Einsatzkräfte die Fahrbahn. Die Unfallfahrzeuge wurden im Anschluss in Absprache mit der Polizei an den Fahrbahnrand befördert. So konnte der Verkehr zügig wieder freigegeben werden.

Über die Höhe des Sachschadens liegen der Feuerwehr keine Informationen vor. Zum Unfallhergang übernimmt die Polizei die Ermittlung.

(plo)

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