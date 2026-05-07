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Feuerwehr München

FW-M: "Oachkatzlschwoaf" wird zum Verhängnis (Sendling)

FW-M: "Oachkatzlschwoaf" wird zum Verhängnis (Sendling)
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München (ots)

Donnerstag, 7. Mai 2026; 12.19 Uhr

Thalkirchener Straße

Zu einem weiteren außergewöhnlichen Tierrettungseinsatz ist es am Donnerstagmittag im Stadtteil Sendling gekommen. Ein Eichhörnchen ist in einem Keller für mehrere Tage in einer Klebefalle für Schaben festgehangen.

Die Feuerwehr wurde um 12.19 Uhr in die Thalkirchner Straße zu einer Tierrettung alarmiert. Dort angekommen fanden die Einsatzkräfte im Keller des Gebäudes ein Eichhörnchen in besonders misslicher Lage vor: Das Kleintier war mit seinem Schwanz an einer Schabenfalle kleben geblieben und nicht mehr in der Lage, sich selbst zu befreien.

Mit einem Spezialmesser wurde der festgeklebte "Oachkatzlschwoaf" gelöst und das Eichhörnchen befreit. Die Besatzung des Kleinalarmfahrzeuges übergab das sichtlich geschwächte Tier an den Verein Eichhörnchen Schutz e.V.

(plo)

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Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell

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