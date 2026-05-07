Feuerwehr München

FW-M: Ein Herz für Enten (Berg am Laim)

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München (ots)

Mittwoch, 6. Mai 2026; 18.27 Uhr

Hermann-Weinhauser-Straße

Zu einem außergewöhnlichen Tierrettungseinsatz ist es am Mittwochabend in der Hermann-Weinhauser-Straße gekommen. Eine gemeinsame Rettungsaktion von Anwohnern*innen und Feuerwehr sicherte das Leben zahlreicher Entenküken.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden um 18.27 Uhr in die Hermann-Weinhauser-Straße im Stadtteil Berg am Laim alarmiert. Auf dem Dach eines dortigen Mehrfamilienhauses hatte sich eine Entenfamilie mit ihren Küken eingenistet. Wie zu dieser Jahreszeit üblich verließ die Entenfamilie an diesem Tag ihr Nest, begab sich auf direktem Wege zur Straße und damit in akute Lebensgefahr. Bei Ankunft des Kleinalarmfahrzeuges befanden sich bereits rund 30 Personen auf der Straße und versuchten mit Decken, die vom Dach herabfallenden Entenküken aufzufangen. Auch eine Verpflegung der verirrten Tiere mit Mehlwürmern und Entenfutter wurde bereitgestellt.

Auf der Straße übernahm die Feuerwehr die geretteten Jungtiere sowie ihre Mutter. Die verbleibenden Tiere am Dach konnten im Anschluss mit der Mutter als Lockvogel ebenfalls aufgenommen werden.

Die gute Zusammenarbeit von Feuerwehr und den Anwohnern, die sich für das Überleben der Tiere engagierten, führte zu einem beachtlichen Einsatzerfolg.

Dank der hervorragenden Zusammenarbeit von Feuerwehr und Anwohner*innen konnte die Entenfamilie gesund und munter für weitere Abenteuer am Eisbach im Englischen Garten ins Freie entlassen werden.

(plo)

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