Feuerwehr München

FW-M: Feuer in der Aubinger Lohe dank Drohne schnell gelöscht (Lochhausen)

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München (ots)

Montag, 4. Mai 2026, 16.39 Uhr

Aubinger Lohe

Am Montagnachmittag ist die Feuerwehr München zu einem Kleinbrand in die Aubinger Lohe alarmiert worden. Eine aufmerksame Spaziergängerin hatte aufsteigenden Rauch bemerkt und umgehend den Notruf gewählt.

Die Lokalisierung der Einsatzstelle gestaltete sich zunächst schwierig. Mithilfe des Systems *"what3words" sowie dem Einsatz einer Drohne konnte die genaue Position aber schließlich ermittelt werden. Das Hilfeleistungslöschfahrzeug wurde dann durch die Integrierte Leitstelle München unter Zuhilfenahme der Drohnenbilder gezielt zur Einsatzstelle geführt.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein umgestürzter Baum teilweise in Brand geraten war. Aufgrund der aktuell herrschenden Trockenheit bestand die Gefahr einer schnellen Ausbreitung der Flammen im Naturschutzgebiet. Die Einsatzkräfte begannen die Brandbekämpfung mit einem Löschrohr. Anschließend zerkleinerten sie das Brandgut mit Axt und Muskelkraft, um versteckte Glutnester freizulegen und diese gezielt ablöschen zu können. Zum Abschluss kontrollierten sie die Einsatzstelle mit einer Wärmebildkamera, um ein erneutes Aufflammen auszuschließen.

*"what3words" ist ein digitales Adresssystem, das die Welt in 3 x 3 Meter große Quadrate einteilt und jedem dieser Bereiche eine eindeutige Kombination aus drei Wörtern zuordnet. Dadurch können auch abgelegene Orte - wie im Wald - schnell und präzise lokalisiert werden.

(ret)

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