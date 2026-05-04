Feuerwehr München

FW-M: Wochenendrückblick der Feuerwehr München für den 30. April bis 3. Mai 2026

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München (ots)

Donnerstag, 30. April 2026; 15.25 Uhr - Technische Rettung nach Verkehrsunfall Landsberger Straße (Laim)

Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Landsberger Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei Pkw gekommen. Eine Fahrerin musste dabei von der Feuerwehr gerettet werden.

Eine Streife der Bundespolizei hatte der Integrierten Leitstelle am Donnerstagnachmittag einen Verkehrsunfall auf der Landsberger Straße gemeldet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten bei der Erkundung fest, dass eine Frau in ihrem Auto eingeschlossen war. Die anderen Unfallbeteiligten hatten ihre Fahrzeuge bereits eigenständig verlassen. Zur Befreiung der 40-Jährigen kam der hydraulische Rettungssatz des Hilfeleistungslöschfahrzeugs zum Einsatz. Nachdem die Seitentüren entfernt waren, konnte die Patientin dem Rettungsdienst übergeben werden. Dieser transportierte sie in den Schockraum einer Münchner Klinik. Eine weitere Person wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Unfallursache und Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Daten vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Währen des Einsatzes kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Freitag, 1. Mai 2026; 23.41 Uhr - Pkw nach Verpuffung komplett zerstört Milbertshofener Straße (Milbertshofen)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein Fahrzeug bei einer Gasverpuffung komplett zerstört worden. Eine Person wurde schwer verletzt.

Mehrere Anrufende hatten der Polizei gegen 23.35 Uhr ein explodiertes Fahrzeug in der Milbertshofener Straße gemeldet. Das daraufhin entsendete Hilfeleistungslöschfahrzeug fand an der Einsatzstelle den stark deformierten Wagen vor. Durch die immense Energie der Verpuffung waren Autoteile teilweise bis zu zehn Meter weit um den Pkw herum geschleudert worden. Ein 27-Jähriger, der sich während der Verpuffung im Fahrzeug befunden hatte, wurde umgehend vom Rettungsdienst in eine Münchner Klinik gebracht. Ursächlich scheint nach ersten Ermittlungen der Polizei eine Undichtigkeit an einem transportierten Gasgrill. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde das Auto gesichert und eine weitere Explosionsgefahr verhindert.

Der Kleintransporter wurde bei dem Einsatz komplett zerstört. Zur Schadenshöhe können seitens der Branddirektion keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Schadensursache dauern an.

Samstag, 2. Mai 2026; 13.26 Uhr - Brandmeldeanlage rettet Fußballspiel Allianz Arena (Fröttmaning)

Am frühen Samstagnachmittag hat sich ein Brand in einer Elektrounterverteilung in der Allianz Arena ereignet. Durch den schnellen Einsatz der Brandsicherheitswache konnte der Betrieb im Stadion ungehindert fortgesetzt werden.

Die Brandsicherheitswache war durch die Brandmeldeanlage über ein Feuer in einem Technikraum informiert worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnten diese bereits den Geruch von verschmorten Kabeln wahrnehmen. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz brachte den Brand unter Einsatz eines Kohlendioxid-Feuerlöschers schnell unter Kontrolle. In enger Zusammenarbeit mit der Haustechnik konnte der betroffene Bereich von der Stromversorgung getrennt werden.

Für die zu diesem Zeitpunkt eintreffenden Zuschauerinnen und Zuschauer des Fußballspiels bestand zu keiner Zeit Gefahr. Durch den Einsatz entstanden auch keine Beeinträchtigungen der Veranstaltung. Zur Schadenshöhe und -ursache liegen der Branddirektion keine Informationen vor.

Sonntag, 3. Mai 2026; 11.23 Uhr - Zimmerbrand endet glimpflich Salbauerstraße (Pasing)

Am späten Sonntagvormittag hat es in einem Appartement in einem Mehrfamilienhaus in Pasing gebrannt. Verletzt wurde niemand.

Mehrere Notrufe von Anwohnenden und Passanten hatten gegen 11.20 Uhr die Integrierte Leitstelle erreicht. Alle meldeten eine starke Rauchentwicklung aus dem zweiten Stock eines Mehrparteienhauses. Sofort wurde ein Löschzug zur Einsatzadresse alarmiert. Aufgrund der Größe des Gebäudes und der starken Rauchausbreitung von der zweiten bis zur vierten Etage wurde durch den Einsatzleiter ein weiterer Löschzug angefordert. Mit zwei C-Rohren konnte der Brand im zweiten Obergeschoss schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Bewohnerin hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits eigenständig ins Freie begeben. Durch die starke Rauchausbreitung im gesamten Gebäude mussten im Einsatzverlauf einige Wohnungen gewaltsam geöffnet werden, um die Räume auf Verrauchung zu kontrollieren.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte zirka vier Stunden. Zur Schadenshöhe und Brandursache können vonseiten der Branddirektion keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sonntag, 3. Mai 2026; Mehrere Entenrettungen am Wochenende Stadtgebiet

Gleich mehrere Entenfamilien haben die Einsatzkräfte der Feuerwehr München über das verlängerte Wochenende beschäftigt.

Wie jedes Jahr schlüpfen derzeit wieder viele junge Entenküken. Die Wahl des ein oder anderen Nestes war auf den ersten Blick zwar sicher vor Raubtieren, auf den zweiten aber für die Erziehung des Nachwuchses eher ungeeignet. Die Feuerwehr München half deshalb mehrmals beim Umzug in neue Gefilde. So wurden beispielsweise mehrere Küken aus einem Lichtschacht in der Altstadt gerettet. In Neuperlach hingegen hatte sich eine junge Entenfamilie in einem Blumenkasten auf dem Balkon im sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses eingenistet. Auch diese Bleibe konnte aufgrund der räumlichen Gegebenheiten nicht von Dauer sein.

Alle durch die Feuerwehr eingefangenen Entenfamilien wurden an geeignete Stellen im Münchner Stadtgebiet in die Freiheit entlassen.

(rec)

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