Feuerwehr München

FW-M: Sprinkleranlage verhindert Brandausbreitung (Berg am Laim)

München (ots)

Mittwoch, 29. April 2026, 20.27 Uhr

Grafinger Straße

Am Mittwochabend ist es in einem Münchner Supermarkt zum Brand einer Papiermüllpresse gekommen. Die verbaute Sprinkleranlage verhinderte die Ausbreitung des Feuers auf weitere Gebäudeteile.

Um 20.26 Uhr ging die Information der Brandmeldeanlage des Multifunktionsgebäudes in der Grafinger Straße ein. Kurz nachdem die ersten Einheiten der Feuerwehr ausgerückt waren, meldeten sich Mitarbeitende und berichteten von einer Rauchentwicklung im Bereich der Lagerräume des dortigen Supermarkts. Der Laden war zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen, sodass sich keine Kunden mehr im Gebäude befanden. Bei der Erkundung der Einsatzkräfte konnte der Brand in einem Papier-Müllpresscontainer lokalisiert werden. Die Sprinkleranlage über dem Container hatte bereits ausgelöst und die Ausweitung des Feuers verhindert. Zum vollständigen Ablöschen aller Glutnester wurde der Container im Verlauf komplett entleert. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Die Feuerwehr konnte den Einsatz nach zirka zweieinhalb Stunden beenden.

Zur Brandursache und Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(rec)

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