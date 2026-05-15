Feuerwehr München

FW-M: Kind aus der Isar gerettet (Isarvorstadt)

München (ots)

Freitag, 15. Mai 2026, 9.55 Uhr

Corneliusbrücke

Am Freitagvormittag ist ein zweijähriges Kind im Bereich der Corneliusbrücke in die Isar gefallen. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr München, des öffentlichen Rettungsdienstes sowie der Polizei wurden zur Einsatzstelle alarmiert.

Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte das Kind durch Polizeibeamte auf einer Kiesbank unterhalb der Corneliusbrücke aufgefunden und aus dem Wasser gerettet werden.

Die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten das unterkühlte Kind gemeinsam mit der Besatzung des Kindernotarzts vor Ort und transportierten es anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Kind nicht schwer verletzt.

Während des Einsatzes kam es rund um die Einsatzstelle zu Verkehrsbehinderungen.

Der genaue Unfallhergang wird von der Polizei ermittelt.

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(ret)

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