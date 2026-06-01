Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Pedelec auf der Mallinckrodtstraße - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0437

Am Donnerstag (21. Mai) kam es auf der Mallinckrodtstraße in Höhe der Leopoldstraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines E-Scooters und eines Pedelecs. Der Fahrer des E-Scooters flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 14:20 Uhr befuhr eine 44-jährige Dortmunderin mit ihrem Pedelec den Radweg der Mallinckrodtstraße in Richtung Westen. Auf Höhe der Leopoldstraße kam ihr ein "Schlangenlinien" fahrender Jugendlicher entgegen. Es kam zum Zusammenstoß und die Dortmunderin stürzte. Durch den Sturz wurde sie leicht verletzt und ihr Pedelec beschädigt.

Nach der Kollision entfernte sich der Jugendliche und sein Beifahrer unerlaubt von der Örtlichkeit in Richtung Osten.

Zeugen beschrieben den Fahrer des E-Scooters wie folgt:

-15 bis 16 Jahre alt

-165 bis 170 cm groß

-Südeuropäischer Phänotyp

-Dichte, lockige, dunkle Haare

-Dunkel gekleidet

-Lachsfarbener E-Scooter

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizeiwache Nord unter Tel.: 0231/ 132 - 2321.

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