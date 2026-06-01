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Polizei Dortmund

POL-DO: 40-jähriger Dortmunder bei körperlicher Auseinandersetzung in Bergkamen tödlich verletzt - Folgemeldung

Dortmund (ots)

Wie bereits in der gemeinsamen Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund (Lfd.: 0434 -https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6285155) berichtet, kam es am Samstagabend (30. Mai) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Heinrich-Jasper-Straße in Bergkamen.

Dabei wurde ein 40-jähriger Dortmunder tödlich verletzt. Die Einsatzkräfte nahmen vier Personen vorläufig fest und brachten sie in das Polizeigewahrsam.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund erließ der zuständige Haftrichter einen Haftbefehl wegen Totschlags gegen einen 22-jährigen dringend tatverdächtigen Mann aus Bergkamen.

Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Bartosch Waldowski
Telefon: 0231/132-1023
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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