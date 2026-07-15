LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit
Eisenach (ots)
Zwei Fahrzeuge waren gestern Abend aufgrund eines Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit. Ein 24-Jähriger fuhr mit einem Mercedes von der Clemdastraße in Richtung Querstraße. Im Kreuzungsbereich Theaterplatz/Sophienstraße übersah er offenbar einen vorfahrtsberechtigten 20-jährigen Fahrer eines VW. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Ein Abschleppdienst kam zum Einsatz um die Fahrzeuge zu bergen. (jd)
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