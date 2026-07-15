LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit

Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) (ots) - Ein 41-jähriger Fahrradfahrer befuhr gestern Abend die Industriestraße in Richtung B84. Offenbar übersah der Mann dabei einen am Straßenrand geparkten Sattelzug und fuhr auf diesen auf. Der 41-Jährige wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Fahrradfahrer vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumiert hat. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ...

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