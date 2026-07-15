LPI-GTH: Berauscht
Gotha (ots)
Die Polizei führte gestern Verkehrskontrollen in der Stielerstraße durch. Dabei kontrollierten die Beamten eine 37-jährige Fahrerin eines E-Scooters. Bei der 37 Jahre alten Frau wurde ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin sowie Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. (jd)
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