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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht

Gotha (ots)

Die Polizei führte gestern Verkehrskontrollen in der Stielerstraße durch. Dabei kontrollierten die Beamten eine 37-jährige Fahrerin eines E-Scooters. Bei der 37 Jahre alten Frau wurde ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin sowie Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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