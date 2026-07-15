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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle

Neustadt am Rennsteig (Ilm-Kreis) (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau führten gestern Geschwindigkeitsmessungen in der Hüttenstraße durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 20 km/h. Innerhalb der dreistündigen Kontrolle wurden 13 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Ein 58-jähriger Fahrer eines VW durchfuhr den Bereich mit 38 km/h. die Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog geahndet und entsprechende Geldbußen erhoben. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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