LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle
Neustadt am Rennsteig (Ilm-Kreis) (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau führten gestern Geschwindigkeitsmessungen in der Hüttenstraße durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 20 km/h. Innerhalb der dreistündigen Kontrolle wurden 13 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Ein 58-jähriger Fahrer eines VW durchfuhr den Bereich mit 38 km/h. die Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog geahndet und entsprechende Geldbußen erhoben. (jd)
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