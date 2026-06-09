Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Fahrkartenprüfer am Bahnhof Happurg angegriffen, bedroht und beleidigt - Bundespolizei sucht Zeugen

Nürnberg / Happurg (ots)

Am Samstagabend (6. Juni) kam es am Bahnhof Happurg zu einem Übergriff auf zwei Mitarbeiter des Fahrkartenprüfdienstes. Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung der vier bislang unbekannten Täter.

Beim Halt einer S-Bahn von Pommelsbrunn nach Hersbruck gegen 18:35 Uhr am Bahnhof Happurg sollten vier Jugendliche einer regulären Fahrkartenkontrolle unterzogen werden. Die Kontrolle führten eine 30-jährige deutsche Bahnmitarbeiterin und ihr 28-jähriger syrischer Kollege im Auftrag der Deutschen Bahn AG durch. Die Jugendlichen reagierten sofort verbal aggressiv, kreisten die beiden Prüfer ein und beleidigten sie massiv. Ein Jugendlicher schubste daraufhin unvermittelt die Frau und den Mann. Anschließend entfernte sich die Gruppe vom Bahnsteig in Richtung eines nahegelegenen Feldweges. Als die 30-jährige Bahnmitarbeiterin versuchte, die Jugendlichen mit ihrem Mobiltelefon zu fotografieren, kehrte die Gruppe um und ging erneut bedrohlich auf die Kontrolleure zu. Noch bevor es zu weiteren Tätlichkeiten kommen konnte, entfernten sich die Jugendlichen schließlich vom Bahnhof. Durch den Angriff verspürte die Frau zunächst Schmerzen an der Schulter. Eine medizinische Versorgung war jedoch nicht nötig.

Zu den vier bislang unbekannten Tätern liegen derzeit lediglich folgende Bekleidungsbeschreibungen vor: Ein Jugendlicher trug eine graue Jogginghose. Ein weiterer war mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet, ein dritter trug ein Sporttrikot und der vierte einen schwarzen Pullover. Weitere Hinweise zu Alter, Größe oder sonstigen auffälligen Merkmalen liegen derzeit nicht vor.

Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg sucht nun nach Personen, denen die vier Jugendlichen am Samstagabend im Bereich Happurg, Pommelsbrunn oder Hersbruck aufgefallen sind oder die sachdienliche Hinweise zu deren Identität oder Aufenthaltsort machen können, sich bei der Bundespolizei Nürnberg unter der Telefonnummer 0911 205551-0 oder über die E-Mail-Adresse bpoli.nuernberg@polizei.bund.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell