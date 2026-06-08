Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Blumenstrauß diente als Tarnung - Bundespolizei Freilassing stellt knapp 300 Gramm Cannabis sicher

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Bad Reichenhall (ots)

Am Samstagnachmittag (6. Juni) haben Bundespolizisten bei einer grenzpolizeilichen Einreisekontrolle am Grenzübergang Schwarzbach an der B21 bei einem 20-jährigen syrischen Staatsangehörigen eine durchaus beachtliche Menge Cannabis sichergestellt.

Der Mann reiste als Fahrgast einer Buslinie aus Österreich kommend nach Deutschland ein. Bei der Kontrolle konnte er sich lediglich mit einem Foto seines österreichischen Konventionspasses ausweisen.

Im Rahmen der weiteren Überprüfung stellten die Einsatzkräfte dann fest, dass der Mann beim Einstieg in den Reisebus ein Busticket vorgezeigt hatte, das auf eine andere Person ausgestellt war. Ein auf ihn ausgestelltes, gültiges Busticket konnte der 20-Jährige nicht vorzeigen.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten unter dem Sitzplatz des Mannes eine Papiertüte mit einem künstlichen Blumenstrauß. Bei der näheren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Blumenstrauß lediglich als Tarnung diente. Unter dem Blumenarrangement fanden die Beamten knapp 300 Gramm Cannabis.

Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der versuchten unerlaubten Einreise, des Betruges sowie eines Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz ermittelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 20-jähirge nach Österreich zurückgewiesen.

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