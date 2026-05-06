Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kostenfreies Pedelec-Training der Kreispolizeibehörde Olpe

Kirchhundem (ots)

Die Kreispolizeibehörde Olpe bietet am Freitag,15. Mai in der Zeit von 14.00 bis 18.00 Uhr ein kostenfreies Pedelec-Training in Kirchhundem an.

Das Training findet auf dem Gelände der Sekundarschule statt. Zielgruppe sind Pedelec-Fahrer aller Altersklassen. Die Übungen sind sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene geeignet. Das Training ist zweiteilig. Im Theorieteil erklärt die Verkehrssicherheitsberaterin die Unterschiede zwischen Fahrrad und Pedelec sowie technische Details des Pedelec und Regelungen der Straßenverkehrsordnung. Weiterhin gibt es wichtige Infos zur Sicherheit auf dem Pedelec.

Im darauf folgenden Praxisteil werden bei den Übungen der Umgang, die Beweglichkeit und die Geschicklichkeit mit dem Pedelec verbessert. Die Teilnehmenden trainieren Situationen, die regelmäßig auch im Straßenverkehr zu bewältigen sind. Außerdem werden die Radfahrfertigkeiten aufgefrischt und eventuelle Unsicherheiten abgebaut. Das Training wird mit einem eigenen Pedelec durchgeführt. Außerdem muss jeder Teilnehmer zur Sicherheit einen Fahrradhelm mitbringen.

Anmeldungen nimmt die Verkehrssicherheitsberaterin Tanja Lauer per E-Mail unter Tanja.lauer@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 02722 92694312 an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell