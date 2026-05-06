POL-OE: Auffahrunfall in Neukamp - eine Person leicht verletzt
Lennestadt (ots)
Am Mittwochmorgen (06. Mai) ereignete sich kurz nach 5:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B236 im Bereich Neukamp. Ein 40-Jähriger war mit seinem Kleintransporter auf den PKW eines verkehrsbedingt wartenden 55-Jährigen aufgefahren. Der 55-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im oberen vierstelligen Eurobereich.
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