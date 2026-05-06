POL-OE: Autofahrer fällt bei Kontrolle an der B54/B55 auf

Attendorn (ots) - Am Montag (04. Mai) ereignete sich um 19:20 Uhr ein Alleinunfall auf der Straße "Zur Dasselkuhle" - einem Verbindungsweg zwischen den Ortschaften Dünschede und Silbecke. Eine 22-jährige Autofahrerin hatte in einem Kurvenbereich die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Ihr Auto kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Grabenbereich. Die junge Frau verletzte sich leicht. An ihrem PKW entstand ...

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