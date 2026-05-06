POL-OE: Autofahrer fällt bei Kontrolle an der B54/B55 auf
Olpe (ots)
Ein 32-jähriger Autofahrer wurde am frühen Mittwochmorgen (06. Mai) auf der B54/55 im Bereich Rosenthal kontrolliert. Beamte der Polizeiwache Olpe hatte den Mann gegen 6:30 Uhr angehalten. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogeneinfluss bei dem Fahrzeugführer. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Der Mann wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht. Hier veranlassten die Beamten eine Blutprobenentnahme und fertigten eine Anzeige.
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