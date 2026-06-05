Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Mann wirft Flasche auf DB-Mitarbeiter - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung
Nürnberg (ots)
Nürnberg - Ein 21-jähriger Bulgare hat am Donnerstagabend (04.Juni) am Nürnberger Hauptbahnhof eine Flasche auf einen Bahnmitarbeiter geworfen und ihn am Fuß verletzt.
Kurz vor Mitternacht stand ein 33-jähriger DB Mitarbeiter vor dem Gebäude der DB Regio und bemerkte , dass ein junger Mann auf dem Bahngelände einvernehmlich sexuelle Handlungen an einer Frau vornahm. Der Bahnmitarbeiter sprach die beiden an und forderte sie auf, dieses zu unterlassen.
Daraufhin wurde der Mann aggressiv. Er hob eine leere Flasche vom Boden auf und warf sie dem Bahnmitarbeiter gegen das rechte Bein.
Der Bahnmitarbeiter rief die Bundespolizei. Die Beamten trafen alle Beteiligten an und nahmen die Ermittlungen auf. Der 33-Jährige Bahnmitarbeiter erlitt leichte Verletzungen am Fuß, lehnte eine ärztliche Behandlung aber ab.
Alle Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.
Die Bundespolizei hat nun gegen den 21-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Er ist bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten.
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