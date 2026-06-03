Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Sechs Haftbefehle vollstreckt - Bundespolizei zieht mehrere Straftäter aus dem Verkehr

Bild-Infos

Download

Freilassing/Bad Reichenhall (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Freilassing hat im Rahmen von Grenzkontrollen und Fahndungsmaßnahmen innerhalb eines Tages (1. Juni 2026) insgesamt sechs Haftbefehle vollstreckt. Vier Personen wurden festgenommen und zur Verbüßung von Ersatzfreiheitsstrafen in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Bereits gegen 1 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte in der Kontrollstelle auf der A 8 einen 44-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München I wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor. Die vom Amtsgericht München verhängte Geldstrafe in Höhe von 3.000 Euro konnte er nicht begleichen. Daher wurde er festgenommen und zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Nur rund 20 Minuten später wurde an derselben Kontrollörtlichkeit ein 35-jähriger rumänischer Staatsangehöriger kontrolliert: Die Staatsanwaltschaft Würzburg hatte ihn wegen Diebstahls zur Festnahme ausgeschrieben. Die verhängte Geldstrafe über 300 Euro konnte er begleichen und seine Reise anschließend fortsetzen.

Am Grenzübergang Saalbrücke in Freilassing wurden am Mittag zwei weitere rumänische Staatsangehörige festgestellt: Gegen einen 37-Jährigen lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen Diebstahls vor, gegen einen 41-Jährigen hatte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main einen Haftbefehl ebenfalls wegen Diebstahls erlassen. Da beide Männer die geforderten Geldbeträge in Höhe von 1.500 Euro bzw. 1.800 Euro nicht begleichen konnten, wurden sie in die umliegenden Justizvollzugsanstalten eingeliefert, um Ersatzfreiheitsstrafen zu verbüßen.

Bei einem 30-jährigen syrischen Staatsangehörigen stellte die Bundespolizei am Bahnhof Freilassing gleich zwei Haftbefehle fest. Die Ausschreibungen waren aufgrund von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ergangen. Auch dieser Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell