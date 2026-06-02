Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Mann am Erlanger Hauptbahnhof wegen sexueller Belästigung und Nötigung festgenommen
Nürnberg (ots)
Erlangen - Ein 41-Jähriger hat in der Nacht zum Montag (1. Juni) am Erlanger Hauptbahnhof einen 25-Jährigen Mann sexuell belästigt und genötigt. Die Bundespolizei ermittelt.
Gegen 02:00 Uhr setzte sich ein 41-jähriger Eritreer am Erlanger Hauptbahnhof neben einen 25-Jährigen Deutschen auf eine Bank. Der Eritreer sprach den Mann mehrfach an. Dann fasste er ihm ans Gesäß. Der 25-Jährige schob die Hand weg und wechselte den Platz - der 41-Jährige folgte ihm.
Als er sich erneut neben den Mann setzte, entblößte er sein Glied, ergriff das linke Handgelenk des 25-Jährigen und versuchte, dessen Hand zu seinem Glied zu führen. Das Polizeipräsidium Mittelfranken informierte die Bundespolizei über den Vorfall. Bundespolizisten nahmen den Eritreer am Bahnhof fest und brachten ihn auf die Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Der Mann war der Polizei bereits wegen Totschlags und Bedrohung bekannt. Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg ermittelt gegen ihn nun wegen sexueller Belästigung und exhibitionistischer Handlung.
Rückfragen bitte an:
Fridolin Schürer
Bundespolizeiinspektion Nürnberg
Bahnhofsplatz 6 - 90443 Nürnberg
Telefon: 0911 205551-105
E-Mail: bpoli.nuernberg.presse@polizei.bund.de
Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg mit Ihren circa 250
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist mit 16.082 qkm die flächenmäßig
größte Bundespolizeiinspektion in Bayern. Sie betreut mehr als 1.820
Bahnkilometer mit 306 Bahnhöfen und Haltepunkten. Ihr
bahnpolizeilicher Zuständigkeitsbereich erstreckt sich vom Landkreis
Forchheim im Nordosten bis zum Landkreis Neu-Ulm im Südwesten und
umfasst auch die Schnellfahrstrecke Nürnberg - Ingolstadt. Ihr
gehören die Bundespolizeireviere in Augsburg, Ansbach und Ingolstadt
an.
Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg hat die Aufgabe, auf dem Gebiet
der Bahnanlagen der Eisenbahnen des Bundes Gefahren für die
öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, die den Benutzern,
den Anlagen oder dem Betrieb der Bahn drohen oder beim Betrieb der
Bahn entstehen oder von den Bahnanlagen ausgehen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell