Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Mann am Erlanger Hauptbahnhof wegen sexueller Belästigung und Nötigung festgenommen

Nürnberg (ots)

Erlangen - Ein 41-Jähriger hat in der Nacht zum Montag (1. Juni) am Erlanger Hauptbahnhof einen 25-Jährigen Mann sexuell belästigt und genötigt. Die Bundespolizei ermittelt.

Gegen 02:00 Uhr setzte sich ein 41-jähriger Eritreer am Erlanger Hauptbahnhof neben einen 25-Jährigen Deutschen auf eine Bank. Der Eritreer sprach den Mann mehrfach an. Dann fasste er ihm ans Gesäß. Der 25-Jährige schob die Hand weg und wechselte den Platz - der 41-Jährige folgte ihm.

Als er sich erneut neben den Mann setzte, entblößte er sein Glied, ergriff das linke Handgelenk des 25-Jährigen und versuchte, dessen Hand zu seinem Glied zu führen. Das Polizeipräsidium Mittelfranken informierte die Bundespolizei über den Vorfall. Bundespolizisten nahmen den Eritreer am Bahnhof fest und brachten ihn auf die Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Der Mann war der Polizei bereits wegen Totschlags und Bedrohung bekannt. Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg ermittelt gegen ihn nun wegen sexueller Belästigung und exhibitionistischer Handlung.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell