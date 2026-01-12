PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch misslungen

Herscheid (ots)

Bisher unbekannte Täter versuchten zwischen Mittwochabend und Freitagmittag die Eingangstür eines Einfamilienhauses am Rammsiepen aufzubrechen. Dies misslang. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Plettenberg entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 10:20

    POL-MK: Ermittlungen nach Brand

    Kierspe (ots) - Samstag, gegen 14.30 Uhr, brannte es in einer Lagerhalle In der Helle. Dabei entstanden am Gebäude und an mehreren Fahrzeugen erhebliche Schäden in bislang nicht bekannter Höhe. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. Die Straße war für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 10:16

    POL-MK: Pedelec-Diebstahl - Fußgänger geschlagen - Feuerlöscher geleert

    Iserlohn (ots) - Zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag wurde aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Piepenstockstraße ein Pedelec samt Fahrradständer gestohlen. Es handelt sich um ein Pegasus Premio EV mit schwarzem Rahmen. Ein 24-jähriger Fußgänger bekam am Samstag am Kurt-Schumacher-Ring Schläge. Er überquerte gegen 16 Uhr die Straße und wurde ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 10:13

    POL-MK: Kurz geprüft und teuer berechnet

    Schalksmühle (ots) - Ein mutmaßlicher Betrüger hat am Dienstag den Stromzähler einer 82-jährigen Schalksmühlerin kontrolliert und im Anschluss einen hohen Geldbetrag dafür verlangt und auch bekommen. Die Geschädigte erstattete am Freitag Anzeige bei der Polizei. Sie berichtete, dass sie einen Elektriker zur Überprüfung ihres Stromzählers benötigt habe. Sie fand im Internet einen Dienstleister. Der schickte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren