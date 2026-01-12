Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch misslungen
Herscheid (ots)
Bisher unbekannte Täter versuchten zwischen Mittwochabend und Freitagmittag die Eingangstür eines Einfamilienhauses am Rammsiepen aufzubrechen. Dies misslang. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Plettenberg entgegen. (dill)
