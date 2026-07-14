LPI-GTH: Wirtschaftlicher Totalschaden
Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)
Ein 52-Jähriger befuhr gestern Mittag mit einem Abfallsammelfahrzeug die Westfalenstraße und beabsichtigte an einem am Straßenrand geparkten Fahrzeug der Stadtwirtschaft vorbeizugelangen, kollidierte jedoch mit diesem. Infolge des Zusammenstoßes entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (jd)
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