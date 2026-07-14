Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Dachwig (Landkreis Gotha) (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Nachmittag auf der B176. Ein 44-jähriger Fahrer eines Peugeots samt Anhänger fuhr von Dachwig in Richtung Andisleben. Der Fahrzeugführer verlor die Kontrolle über sein Gespann, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lkw. Der Peugeot drehte sich infolgedessen, sodass der Anhänger abriss. Der Pkw sowie der Anhänger kamen fortfolgend im Straßengraben zum Liegen. Der 44-Jährige wurde leicht verletzt. Ein Abschleppdienst kam zum Einsatz um die Fahrzeuge zu bergen. Die Straße war temporär voll gesperrt. (jd)

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