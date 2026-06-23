Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt
Waldbröl (ots)
Ein 62-jähriger Nümbrechter war am Montag (22. Juni) mit seinem Rennrad auf der K17 von Oberbreidenbach in Richtung Rölefeld unterwegs. Gegen 17:55 Uhr kam der Nümbrechter ausgangs einer scharfen, leicht abschüssigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die Schutzplanke und kam zu Fall. Rettungskräfte brachten den 62-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus.
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