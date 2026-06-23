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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Waldbröl (ots)

Ein 62-jähriger Nümbrechter war am Montag (22. Juni) mit seinem Rennrad auf der K17 von Oberbreidenbach in Richtung Rölefeld unterwegs. Gegen 17:55 Uhr kam der Nümbrechter ausgangs einer scharfen, leicht abschüssigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die Schutzplanke und kam zu Fall. Rettungskräfte brachten den 62-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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