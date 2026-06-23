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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher stehlen Trinkgeld

Gummersbach (ots)

Zwischen dem 20. Juni, 18 Uhr, und dem 22. Juni (Montag), 4:45 Uhr, sind Unbekannte in eine Bäckereifiliale in der Kaiserstraße eingebrochen. Die Kriminellen brachen die Seitentür auf und hebelten in den Räumlichkeiten zwei weitere Türen auf. Sie durchwühlten Spinde und Schränke und stahlen das Trinkgeld der Mitarbeitenden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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