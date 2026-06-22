Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alkoholisiert im Graben gelandet

Reichshof (ots)

Ein 24-jähriger Autofahrer aus Reichshof ist am Sonntagabend (21. Juni) gegen 21 Uhr auf der Elbachstraße mit seinem Auto im Graben gelandet. Zeugen informierten die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten versuchte sich der 24-Jährige fußläufig von der Unfallstelle zu entfernen. Er hatte einen schwankenden Gang und roch deutlich nach Alkohol. Die Polizisten nahmen ihn mit zur Wache, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde er zum Schutz der eigenen Person in Gewahrsam genommen. Das Auto wurde sichergestellt.

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