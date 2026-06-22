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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Beim Kauf von Trikots auf Fake-Shop gestoßen

Engelskirch (ots)

Ein 35-Jähriger aus Engelskirchen wollte kürzlich anlässlich der Weltmeisterschaft online Trikots kaufen. Er wunderte sich noch über die günstigen Preise. Da der Shop jedoch über ein Impressum verfügte, gab er seine Bestellung auf. Erst später stellte er bei weiterer Recherche fest, dass es sich um einen Fake-Shop handelt, und erstattete Anzeige.

Tipps der Polizei:

   - Tätigen Sie keine spontanen Käufe.
   - Recherchieren Sie vor dem Kauf Erfahrungen anderer Kunden mit 
     dem Shop. Es gibt auch Seiten, die betrügerische Shops 
     auflisten, wie zum Beispiel den Fake Shop Finder der 
     Verbraucherzentrale  
     (https://www.verbraucherzentrale.de/fakeshopfinder)
   - Nutzen Sie sichere Zahlungsmethoden, wie den Kauf auf Rechnung. 
     Überweisungen oder die "Familie und Freunde"-Funktion bei Paypal
     sind keine sicheren Optionen.
   - Seien sie misstrauisch bei besonders günstigen Preisen. Im 
     Zweifel: Finger weg und lieber ein paar Euro mehr ausgeben.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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