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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kennzeichendiebe in Marienheide unterwegs

Marienheide (ots)

Auf Autokennzeichen hatten es Unbekannte in der Nacht auf Samstag (20. Juni) abgesehen. Die Diebe machten sich auf einem Park & Ride-Parkplatz in der Bahnhofstraße an vier Autos zu schaffen. An drei der geparkten Fahrzeuge rissen sie sowohl die vorderen als auch die hinteren Kennzeichen ab, bei einem vierten Fahrzeug nur das vordere. An allen Autos wurden dadurch die Kennzeichenhalterungen beschädigt. Ein Anwohner hörte gegen 1:10 Uhr Geräusche von dem nahegelegenen Parkplatz, ging ans Fenster und stellte zwei Personen fest, die augenscheinlich an den Autos herummanipulierten. Als der Anwohner ihnen etwas zurief, flüchtete eine Person fußläufig in Richtung Bahntrasse und die andere in Richtung Bahnhofstraße.

Die Kennzeichendiebe waren ca. 18-20 Jahre alt, einer war dunkel gekleidet, der andere trug ein helles T-Shirt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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