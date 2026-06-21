Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kaffeemaschine gestohlen

Wiehl (ots)

Von Freitag auf Samstag (19./20. Juni) sind Einbrecher in Wiehl-Hübender unterwegs gewesen. In der Straße "Pfaffenberg" brachen sie die Tür eines Kiosks auf und stahlen eine Kaffeemaschine von Delonghi. Die Kriminellen entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell