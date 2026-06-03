Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ergebnisse der Auftaktkontrollen "Fahren.Ankommen.LEBEN!" im Monat Juni

Rostock/Neubrandenburg (ots)

Am Montag 01.06.2026 sind in Mecklenburg-Vorpommern die themenorientierten Verkehrskontrollen der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" gestartet. Im gesamten Monat Juni liegt der Schwerpunkt auf dem Fahren unter Einfluss von Alkohol, Drogen & Medikamenten und Zweiradfahrer.

Zum Auftakt wurden landesweit über 700 Fahrzeuge kontrolliert. Die Kontrollen erfolgten an 41 stationären Kontrollstellen sowie durch mobile Einsatzkräfte. Insgesamt waren 132 Polizeibeamtinnen und -beamte im Einsatz.

Dabei wurden 15 thematische Verstöße festgestellt:

- 7 Ordnungswidrigkeiten / Straftaten wegen Alkohol am Steuer - 8 Ordnungswidrigkeiten / Straftaten im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln

Auffällig dabei war ein E-Scooter-Fahrer in Güstrow, der neben 2,78 Promille auch den Konsum von Kokain einräumte.

Polizeiliche Statistiken zeigen: Alkohol, Drogen und Medikamente im Straßenverkehr bleiben ein ernstes Problem. Jeder Verstoß kann fatale Folgen haben.

Wichtig: Trotz der Cannabislegalisierung bleibt das Fahren unter THC-Einfluss verboten. Besonders für Fahranfänger, Personen unter 21 Jahren oder in der Probezeit gilt ein absolutes Verbot. Auch Mischkonsum mit Alkohol ist untersagt und wird mit empfindlichen Bußgeldern geahndet.

Zusätzlich wurden themenbegleitend neben 19 Verstößen gegen die Handynutzung auch 338 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt.

Die Polizei Mecklenburg-Vorpommern wird die Verkehrskontrollen im gesamten Juni fortsetzen, um gefährliches Verhalten im Straßenverkehr frühzeitig zu erkennen und Unfälle zu verhindern.

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