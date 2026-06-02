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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ermittlungen nach unangemeldeter Versammlung

Rostock (ots)

Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es am gestrigen Abend des 1. Juni 2026 zu einer unangemeldeten Versammlung in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt gekommen ist.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bewegte sich gegen 21:20 eine größere Personengruppe im Bereich der Friedrichstraße. Die unangemeldete Versammlung stand nach bisherigen Erkenntnissen u.a. im Zusammenhang mit der Ablehnung der Wehrpflicht. Aus der Gruppierung heraus wurden zudem mehrere pyrotechnische Erzeugnisse gezündet.

Beim Eintreffen der Beamten entfernten sich die Teilnehmer in verschiedene Richtungen. Vier deutsche Tatverdächtige im Alter von 19 bis 27 Jahren konnten vor Ort gestellt und die Personalien erhoben werden.

Die Polizei nahm Anzeigen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz sowie des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz auf. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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