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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Einladung zum Fernfahrerstammtisch

Augsburg (ots)

Augsburg - Unsere Kolleginnen und Kollegen der Autobahnpolizei Gersthofen laden wieder herzlich zum nächsten Fernfahrerstammtisch ein!

Dieser findet am Dienstagabend (09.06.2026) um 19.00 Uhr an der Rastanlage "Augsburg-Ost" statt. Hier gibt es die Möglichkeit sich auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und wichtige Neuerungen und Änderungen zu erfahren.

In diesem Rahmen werden vor allem Fragen rund um das Fahrerlaubnisrecht vom Referenten der Führerscheinstelle Gersthofen beantwortet.

Unsere Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf zahlreiches Erscheinen und einen informativen Abend!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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