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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Kissing - In Zeitraum von Samstag (23.05.2026), 18.00 Uhr, bis Sonntag (24.05.2026), 11.00 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in einer Doppelhaushälfte in der Zugspitzstraße.

Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Doppelhaushälfte. Der entstandene Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Es entstand ein Beuteschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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