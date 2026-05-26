Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Kissing - In Zeitraum von Samstag (23.05.2026), 18.00 Uhr, bis Sonntag (24.05.2026), 11.00 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in einer Doppelhaushälfte in der Zugspitzstraße.

Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Doppelhaushälfte. Der entstandene Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Es entstand ein Beuteschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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