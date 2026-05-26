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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Im Zeitraum von Sonntag (24.05.2026), 19.30 Uhr, bis Montag (25.05.2026), 06.30 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei Parkbänke in einer Parkanlage bei der Rote-Torwall-Straße.

Der oder die Unbekannten rissen die Parkbänke aus der Halterung und entwendeten die Parkbänke augenscheinlich anschließend.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 EUR.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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